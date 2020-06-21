  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dr. Namık Kemal Kurt, Zara’da toprağa verildi

Sivas’ta 75 yaşında hayatını kaybeden Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 15:16:06 -
Dr. Namık Kemal Kurt, Zara’da toprağa verildi

Sivas’ta 75 yaşında hayatını kaybeden Dr. Namık Kemal Kurt, memleketi Zara ilçesinde toprağa verildi.


Mehmet Akif Ersoy Camisi’nde Öğle Namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ahmetağa Çiftliği Mezarlığında toprağa verildi. Kurt’un cenazesine, ailesi ve çocuklarının yanı sıra Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara Eski Belediye Başkanları Aydın Kurt, Sayıt Ahmet Pala, ilçe protokolü ile çok sayıda seveni katıldı.


Namık Kemal Kurt kimdir?


1945 yılında Zara’da doğan Namık Kemal Kurt, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra çeşitli hastanelerde başhekimlik görevi yaptı. Beykoz Devlet Hastanesi eski başhekimi Kurt, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu üyeliği, Türk Ocakları Kadıköy Şube Başkanlığı, Zara Vakfı Başkanlığı görevlerinde bulundu. Kurt,2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Ataşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı