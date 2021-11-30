Dr. Mehmet Öz siyasete giriyor! Bakın hangi partiden aday

ABD’de ‘sağlık gurusu’ olarak ün kazanan, Türklerin de yakından tanıdığı dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, siyasete girmeye hazırlanıyor. ABD merkezli TMZ’nin haberine göre, Dr. Öz. Cumhuriyetçi aday olarak Pensilvanya Senatosu’ndaki açık sandalye yarışına girmeyi ciddi olarak düşünüyor.

2022 yılında yapılacak senatör seçimlerinin, GOP Senatörü Pat Toomey’in emekli olmasından ve biletin her iki tarafında rekabetçi ön seçimler belirlemesinden sonra, ülkedeki en rekabetçi yarışlardan biri olması bekleniyor. Cumhuriyetçi adaylık yarışı, eski Başkan Donald Trump tarafından onaylanan aday Sean Parnell’in bir velayet davasında “geçmişte bazı suistimal eylemlerinde” bulunduğunun tespit edilmesinden sonra kampanyasının askıya alınmasıyla başlamıştı.

KAZANIRSA KOLTUĞA OTURAN İLK MÜSLÜMAN OLACAK

Kardiyotorasik cerrah olan 61 yaşındaki Öz, 2009’da kendi dizisini çekmeden önce Oprah Winfrey’in programında konuk sunucu olarak yer almış ve şovda şüpheli tıbbi tavsiyelerde bulunduğu için uzun süre eleştirilmişti. Türkiye’de de oldukça tanınan ve sevilen Dr. Öz kazanırsa, ABD Senatosu koltuğuna oturan ilk Müslüman olacak.

Dr. Öz'ün, emekli ABD Senatörü Pat Toomey’nin yerine Cumhuriyetçi aday olarak çıkacağı belirtildi. Öz’ün, senatör adaylığı çalışmaları için milyonlarca dolarlık reklam yatırımı yaptığı da öne sürüldü.

Şu anda ABD’de halihazırda bir program sunan Dr. Öz’ün önümüzdeki birkaç ay içerisinde talk show programından da ayrılması bekleniyor.