Dr. Mehmet Öz, ABD'de siyasete giriyor: Başkan adayı mı olacak?

ABD’de ‘sağlık gurusu’ olarak ün kazanan, Türklerin de yakından tanıdığı dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, siyasete girmeye hazırlanıyor. ABD merkezli TMZ’nin haberine göre, Dr. Öz. Cumhuriyetçi aday olarak Pensilvanya Senatosu’ndaki açık sandalye yarışına girmeyi ciddi olarak düşünüyor.

2022 yılında yapılacak senatör seçimlerinin, GOP Senatörü Pat Toomey’in emekli olmasından ve biletin her iki tarafında rekabetçi ön seçimler belirlemesinden sonra, ülkedeki en rekabetçi yarışlardan biri olması bekleniyor. Cumhuriyetçi adaylık yarışı, eski Başkan Donald Trump tarafından onaylanan aday Sean Parnell’in bir velayet davasında “geçmişte bazı suistimal eylemlerinde” bulunduğunun tespit edilmesinden sonra kampanyasının askıya alınmasıyla başlamıştı.

Kazanırsa koltuğa oturan ilk müslüman olacak

Kardiyotorasik cerrah olan 61 yaşındaki Öz, 2009’da kendi dizisini çekmeden önce Oprah Winfrey’in programında konuk sunucu olarak yer almış ve şovda şüpheli tıbbi tavsiyelerde bulunduğu için uzun süre eleştirilmişti. Türkiye’de de oldukça tanınan ve sevilen Dr. Öz kazanırsa, ABD Senatosu koltuğuna oturan ilk Müslüman olacak.

Yarıştaki diğer Cumhuriyetçi adaylar arasında, bir dönem finans başkanı olarak görev yapan ve 2018’de vali yardımcılığı için de aday olan Philadelphia bölgesi emlak yatırımcısı Jeff Bartos ve Trump’ın Danimarka büyükelçisi olarak görev yapan ve onun en önemli isimlerinden biri olan Carla Sands de yer alıyor.

Bir diğer potansiyel adayın, eski Başkan George W. Bush’un Hazine Departmanında görev yapmış bir gazii ve riskten korunma fonu yöneticisi olan David McCormick olduğu öne sürülüyor. McCormick New York Post’un yönettiği bir Pittsburgh şirketindeki 2003 işten çıkarmalardan sorumlu tutulmuştu.Dr. Öz, emekli ABD Senatörü Pat Toomey’nin yerine Cumhuriyetçi aday olarak çıkacağı belirtildi. Öz’ün, senatör adaylığı çalışmaları için milyonlarca dolarlık reklam yatırımı yaptığı da öne sürüldü.

Şu anda ABD’de halihazırda bir program sunan Dr. Öz’ün önümüzdeki birkaç ay içerisinde talk show programından da ayrılması bekleniyor. Konuyla ilgili duyurunun bu akşam FNC’nin “Hannity” programında yapılabileceği bildirildi.