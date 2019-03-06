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Dr. Hıdır’dan ikinci müjde: “Turizmde Marka Şehir: Muğla”

Yerel seçimlere sayılı günler kala büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının Muğla ile ilgili düşünceleri, geçmişi, yaptıkları, yapacakları önem kazanıyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:11
Dr. Hıdır’dan ikinci müjde: “Turizmde Marka Şehir: Muğla”

Yerel seçimlere sayılı günler kala büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının Muğla ile ilgili düşünceleri, geçmişi, yaptıkları, yapacakları önem kazanıyor.


Geçtiğimiz günlerde açıkladığı “Tarımda Marka Şehir Muğla”projesi ile dikkatleri üzerine geçen AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, Yatağan’da bulunan Stratonikeia Antik Kenti’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek ikinci projesini de kamuoyuna duyurdu.


Dr.Hıdır: “ Turizmde Marka Şehir: Muğla” ile kırsal da kıyısal da hem kazanacak hem kazandıracak


Dr.Mehmet Nil Hıdır, “Turizmde Marka Şehir: Muğla” adını verdiği projesini şu ifadelerle anlattı: “Öncelikle belirtmeliyim ki; bu proje iki ayaktan oluşacak. Proje ile ilimizin hemen her yerinde var olan özellikle tarihsel alan ve mekanların turizme gerçek anlamda kazandırılması sağlanacak.Muğla ilinin sadece “deniz-kum-güneş”ten ibaret olmayan, esasında tarihsel ve kültürel bir “Açık hava müzesi” olduğunu ortaya koyacak bir turizm destinasyonu olarak, tüm turizm paydaşlarına kabul ettirilecek bir proje olarak düşünülmüştür. 1.Ayak: Aslında Efes Antik Kenti’nden kat be kat daha büyük tarihi eserlere ve daha önemli bir tarihi öneme sahip olan Stratonikeia ve Lagina Antik Kentleri’nden başlayıp, Milas’taLabranda’ya kadar devam eden dini bir yaşam ve inanç merkezi olan Yatağan-Milas coğrafyasının son yılların en büyük keşfi olan antik çağ dünyasının en önemli mezar anıtı olan Hekatomnos anıt mezarını da kapsayan bir bütünsel planlama ile yeni bir tarihi turizm destinasyonu yaratma adına Turizm Bakanlığı ile ortak bir planlama ve düzenleme yapılacak. 2.Ayak: Çomakdağı gibi yılın 365 günü yaşayan bir “yörük köyü” oluşturulacaktır. Özellikle sahil ilçelerimizden Pamukkale-Efes ve benzeri mekanlara turlarla götürülen yüzbinlerce turist için bir durak olarak düşünülen yol üstü yörük köylerinde, yöresel ürünlerin üretim-satış aşamalarını kapsayan mekan ve işletmeler ile turistik alışveriş mekanlarını kapsayan satış yerleri imar edilecektir. Tüm yıl-tüm gün canlı bir mekan olarak misafirleri ağırlayacak olan yörük köylerimizde, ayran, süt, yoğurt, peynir, pekmez şerbeti, nar suyu, nârenciye suyu, bal şerbeti, kekik çayı, ada çayı, Labranda ve Sandras sularımız içecek olarak ikram edilecektir. Muğla köftesi, keşkek, tarhana, yoğurtlara, Muğla kebabı, haşlama, otlu börek, çıntar kavurma, zındancık, kuzu göbeği , ekşili tavuk kabak çiçeği dolması, kuru biber dolması, börülce, zeytinyağlılar gibi yöresel mutfağımızın lezzet ve tatları misafirlerimize ikram edilecektir. Bu proje Muğla kültürünün, ilimizin hem ekonomik hem de turistik ağırlığı açısından, rakip turizm şehirlerine nazaran bir adım da öne geçmesinevesile olacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:11
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