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Dr. Gündüz: "Hedefimiz iş yeri hekimlerinin çözüm ortağı olmak"

Özel İskenderun Gelişim Hastanesi, Hatay’da görev yapan iş yeri hekimleriyle bir araya geldi.

08 Mart 2019 Cuma 15:30
Dr. Gündüz: "Hedefimiz iş yeri hekimlerinin çözüm ortağı olmak"

Özel İskenderun Gelişim Hastanesi, Hatay’da görev yapan iş yeri hekimleriyle bir araya geldi.


Vera Boulevard’da düzenlenen geceye; Gelişim Hastanesi Genel Koordinatörü Ozan Yaşar, Gelişim Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Suha Caymaz ve Hatay il genelinde görev yapan iş yeri hekimleri katıldı.


Gelişim Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Suha Caymaz, katılımlarından dolayı iş yeri hekimlerine teşekkür etti.


Hastaneyle ilgili bilgiler veren ve iş yeri hekimleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Özel İskenderun Gelişim Hastanesi İşyeri Hekimi Dr. Cengiz Gündüz, “Hastanemiz, Hatay’daki en büyük hastane konumundadır. 206 yatak kapasitesine sahip hastanemizde; 111 servis yatağı bulunurken; Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde 38, Genel Yoğun Bakım Ünitesinde 39, Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde 13 ve KVC Yoğun Bakım Ünitesinde 5 olmak üzere, toplam 95 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Sağlık sektöründe yenilenen ve teknolojik gelişmeleri sürekli olarak yakından izleyen hastanemiz; yatırımlarıyla, bölgenin sağlık sorunlarının, en kısa sürede giderilmesi noktasında önemli adımlar atmıştır ve alanında uzman hekimlerimizle birlikte atmaya devam edecektir. Ayrıca hedeflerimizden bir tanesi, bölgede hizmet veren iş yeri hekimlerinin çözüm ortağı olmaktır. Bu bağlamda, hastanemiz adına sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:30
  1. doğa

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