Dr. Erkek; “Yaşlılarda osteoporoz hayatı olumsuz etkiliyor”

Aydın Fizirem Fizik Tedavi Dal Merkezi hekimlerinden Uzman Dr. Ayhan Erkek, yaşlanmayla birlikte bağırsaklarda kalsiyum ve D vitamini emiliminin azalması ile Osteoporoz’a (Kemik erimesi) yatkınlığın arttığını belirtti.

Uzman Dr. Ayhan Erkek, Osteoporoz’un kemik kütlesinin azalması ve yapısının bozulması sonucunda kemik kırılganlığında artış meydana gelmesine sebep olan bir iskelet hastalığı olduğunu ifade ederek, düzenli yapılan egzersizle bu hastalıkta risklerin en aza indirilebileceğini ifade etti.

Dr. Erkek Osteoporoz hastalarında ölüm riskinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Yaşlanmayla birlikte bağırsaklarda kalsiyum ve D vitamini emilimin azalması ile kemikte yıkım olayı yapım olayına göre artar ve osteoporoz’a yatkınlık artar. Zayıf olan ve menopoza girmiş kadınlarda kemik erimesi riski daha fazladır. Hareketsiz yaşam, bazı ilaçlar ve sigara kullanımı da hastalığı arttıran etkenlerdendir. Hastalığın tedavisinde öncelikle hastada risk faktörlerinin varlığı, ailede genetik faktörlerin olup olmadığı ve beslenme alışkanlıkları tespit edilir. Hastanın kas kuvvet testleri esneklik değerlendirmesi, yaşam kalitesi değerlendirmesi ve yürüyüş analizi yapılarak hastanın rehabilitasyon aşamasına geçilir. Burada amaç öncelikle hastanın ağrısının giderilmesi, fiziksel yetersizliklerin önüne geçilip, bu yetilerin tekrar kazandırılması sağlanır. Ağrı hastalıkta sıklıkla karşılaşılan bir durum olup, mikro kırıklar, yumuşak doku zedelenmeleri ve kaslarda gerginlik gibi durumlarda ortaya çıkar. Yeni başlayan ağrı durumlarında yatak istirahatı, elektro terapi uygulamaları ve egzersizler ile olumlu sonuçlar alınır. Kronik ağrılarda ise medikal tedavi ve dengeli beslenme ile önerilmektedir. Osteoporoz’da ölüm riski yüksek olduğundan dolayı tedavinin bir an önce başlaması önemlidir. Osteoporozlu hastalarda düşme ve yaralanmalardan korunma ve esnekliği arttırma amacıyla germe egzersizleri, denge ve koordinasyon egzersizleri, kırık riskinin azaltılması için kuvvetlendirme egzersizleri, gevşeme ve ağrının azaltılması için pilates egzersizleri sıklıkla önerilir” dedi.