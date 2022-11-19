Dr. Ender Saraç'tan kan şekerini düşüren tarif: Yüksek şekeri en çabuk ne düşürür? Kan şekerini dengeleyen bitki çayları

Şeker hastalığı toplumda en sık karşılaşılan ve ciddi kronik hastalıklardan bir tanesidir. Hemen hemen her yaşta ortaya çıkabilen şeker hastalığı mutlaka tedavi edilmesi ve kontrol edilmesi gereken bir hastalıktır. Şeker hastalığına iyi gelen birçok bitkisel yöntem vardır. Peki, şeker nasıl düşer? Yüksek şekeri en çabuk ne düşürür? Dr. Ender Saraç'tan kan şekerini düşüren tarifler neler? Yoğurt kan şekerine iyi gelir mi? İşte şeker hastalığı ile ilgili tüm detaylar.

Tokluk kan şekeri yani besin alımından 2 saat sonra ölçülen kan şekeri değeri 140 mg/dl'ye kadar normal kabul edilir. Bu değer 140-200 mg/dl arasında olduğunda pre-diyabet (gizli şeker) durumu söz konusudur. Tokluk kan şekerinin 200 mg/dl'nin üzerine çıkması ise şeker hastalığını ifade eder.

Açlık/Tokluk Kan Şekeri Değeri Kaç Olmalıdır?

Açlık kan şekeri yani en az 8 saatlik açlık durumunda ölçülen kan şekeri, normalde 70-100 mg/dl arasında olmalıdır. Bu değer 60 mg/dl ve altında olduğu durumda hipoglisemi durumu söz konusudur.

Doktor Ender Saraç'a göre hem tatlı tüketip hem şekeri fırlatmamak mümkün. İşte kilo ve şeker korkusu yüzünden tatlılarından uzak durmaya çalışanlara Doktor Ender Saraç'ın önerileri...

ŞEKERİ YÜKSELTMEMEK İÇİN ENDER SARAÇ'IN 5 ÖNERİSİ

1. Tatlının üzerine hemen 1/2 tatlı kaşığı tarçın tüketin

2. Biraz mahlep, kekik, zahter de şekeri dengeler.

3. Kuşburnu, tarçın çayı bol su içmek ve biraz egzersiz de yardımcı olur

4. Kızartma ve ağır şuruplu tatlılar yerine mısır şurupsuz ve fazla beyaz un kullanılmayan tatlıları tercih edin ve aynı gün içinde, tatlıdan vazgeçemiyorsanız bir de makarna, pilav ve börek gibi hamur işlerini azaltın.

5. Tatlı miktarını abartmayın ve yanına bir de şekeri düşüren Türk kahvesi eklerseniz iyi olur. Krom hapları da insülin salgısını dengelemeye yardımcı olur.

Kan Şekerini Düşüren Besinler

Tarçın.

Çemen otu.

Zerdeçal.

Brokoli filizi.

Sirke.

Sarımsak.

Yaban mersini.

Tatlı patates.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREN 5 BİTKİ

Çemen otu. Çemen otu tohumları, çözünür lif bakımından zengindir, bu da sindirimi ve karbonhidratların emilimini yavaşlatarak kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. ...

Tarçın.

Ginseng.

Zerdeçal.

Yeşil çay.

Siyah çay kan şekerini düşürür mü?

Çay kan şekeri seviyesini düşürebilir!

Siyah çay, vücutta insülin kullanımını arttırmaya yardımcı olduğu bulunan moleküller içerdiğinden, tatlandırılmamış olarak içildiğinde kan şekeri üzerinde olumlu olan etkiler keşfedilmiştir.

Kan şekerini yükselten bitki çaylarına dikkat!

Kan şekerini en hızlı ne yükseltir?

Sofra şekeri, reçel, bal, marmelat, pekmez, hazır meyve suları, pasta, kek, tatlı, şekerli bisküvit, çikolata, helva gibi yiyeceklerin içindeki karbonhidrat basit karbonhidratdır yani kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltirler.

Saraçoğlu şekeri ne düşürür?

Merak edenler için haberimizde yer verdik. Prof.Dr. İbrahim Adnan SARAÇOĞLU tarçını önermektedir.

Tarçın yüksek kan şekerinin düşürülmesinde iyi bir yardımcıdır. Değerli okuyucu, tarçının bu özelliğini kesinlikle kan şekerini düşürücü bir ilaç gibi değerlendirmemek gerekir. Tarçın çayı veya toz tarçın kan şekerini düşürmede yardımcı, insulin direncini azaltmada fonksiyoneldir.

Düşürmenin yolları şekeri ne düşürür evde?

Evde Şekeri Düşürmenin Yolları (Hba1c Nasıl düşürülür bitkisel)

Karbonhidrat Alımını Azaltmak. Karbonhidratlar, vücudun öncelikli olarak kullandığı enerji kaynaklarıdır.

Bol Su İçmek. Kan şekerini ne düşürür sorusunun bir diğer önemli yanıtı sıvı alımını artırmak olarak belirtilebilir.

Egzersiz Yapmak.

Düzenli Kan Şekeri Ölçümü Yapmak.

Stresten Uzak Durmak.

Kan şekerini dengeleyen içecekler

Arıkan, şekeri kontrol altında tutmaya yardımcı olan çay tarifi de verdi. Şekerini dengede tutmak isteyenler: 1 litre sıcak suda 2 adet çubuk tarçın, 2 poşet zeytin yaprağı çayı, 1 parça zerdeçal, 1 parça zencefil, 2 karanfil, 3 yemek kaşığı kuru yaban mersinini 5 dakika demledikten sonra süzüp içebilirler.

Yoğurt şekeri düşürür mü?

protein içeriğinin yüksek olması nedeniyle kan şekerini düşüren besinler arasında üst sıralarda yer alan yoğurt, diyabet hastaları tarafından düzenli olarak tüketilmelidir