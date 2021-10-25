Dr. Barış Adıbelli krize ilişkin konuştu: Türkiye sineye çekip görmezden gelseydi bin katı fazlasını her alanda karşımızda bulacaktık!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

“Büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilsin” tartışması devam ediyor. Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, yaşanan son gelişmeleri yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“Türkiye’nin egemenlik hakkı ihlal edildi”

“Osman Kavala için çağrıda bulunan büyükelçilere yönelik Türkiye’nin yerinde ve doğru bir tepki gösterdiğini belirten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, “On büyükelçinin Türkiye’ye karşı adeta ültimatom verir şekilde hadlerini aşan ortak bir bildiri yayınlaması, mevcut diplomatik teamüllere, diplomatik nezakete, ittifak ruhuna ve ortaklık ruhuna aykırıdır. Dolayısıyla, Türkiye'de Viyana sözleşmesinin ilgili maddeleri uyarınca egemenliğinin bir gereği olarak bu ülkelere cumhurbaşkanı düzeyinde en sert cevabı ve tepkiyi vermiştir. Viyana sözleşmesi diplomatik temsilcilere bulundukları ülkenin iç işlerine karışmayı yasaklar. İçişleri meselesinde en hassas konu ise her ülke için kutsal ve dokunulmaz olan yargı konusudur.Ancak Türkiye’ye yönelik açıklamalar doğrudan yargıyı ilgilendiren bir konuda talimat verir nitelikteydi. Açıkça Türkiye’nin egemenlik haklarını ihlal ederek adeta bir müstemleke devlet muamelesi yapmaya çalışmışlardır.” şeklinde konuştu.

“Türkiye bağımsız ve egemen bir devlettir”

“Türkiye, 10 büyükelçinin açıklamasını sineye çekemezdi.” diyen Barış Adıbelli, şunları söyledi:

“Eğer Ankara bu açıklamaları sineye çekip görmezden gelseydi gelecekte bin katı fazlasını her alanda karşımızda bulacaktık. Türkiye bağımsız ve egemen bir devlettir.”

“Biden-Erdoğan görüşmesini de beklemek gerekiyor”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’nin tepkisi yerinde ve haklıdır ancak ilgili ülkeler maksatlarını ve hadlerini aştıklarını kabul eder ve özür dilerlerse bu süreç farklı bir şekilde yumuşak bir şekilde sona erdirilebilir aksine bir özür adımı atılmadan üstüne daha da gerginliği artıracak açıklamalar devam ederse bu yapıcı olmaktan çok yıkıcı bir eyleme dönüşür. Şu an itibariyle başta ABD olmak üzere diğer ülkeler de Viyana sözleşmesinin 41. Maddesine atıfta bulunarak Türkiye’nin içişlerine saygı duyduklarını birer birer belirtmeye başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu açıklamaları olumlu karşıladığı yönünde haberler de gelmektedir. Yine de Biden-Erdoğan görüşmesini de beklemek gerekiyor. Orada da bu mesele muhakkak masaya gelecek.”