Dr. Aydoğan Arslan’dan seçim süreci değerlendirmesi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine hazır olduklarını ifade eden İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, “Temel düşüncemiz belediyenin bir ticaret hane değil, bir hizmet mekanizması olması gerektiği şeklindedir. Türkiye’ye ve Dünya’ya örnek olabilecek bir Adapazarı için gecemizi, gündüzümüze katmaya hazırız” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için 75 gündür hız kesmeden seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, süreç hakkında bir takım değerlendirmelerde bulundu. Arslan, “Türk siyasetine yeni bir soluk katan İYİ Parti’nin adayı olarak başladığım süreçte halkımızın gösterdiği teveccüh ile tüm Adapazarı halkının Başkan Adayı haline dönüşmüş olabilmenin mutluluğu içerisindeyim. Ben de onların istekleri üzerine seçildiğim andan itibaren parti rozetini bir kenara bırakarak, tüm partilere eşit mesafede hakkaniyet ölçeği ve kardeşlik hukukunu gözeterek güler yüzle hizmet edeceğime söz veriyorum” dedi.

Sürdürdükleri saha çalışmaları kapsamında vatandaşların istek ve beklentilerine şahit olduklarını ifade eden Aydoğan Arslan, “75 gündür sürdürdüğümüz saha çalışmalarında vatandaşlarımızın istek ve beklentilerine şahit olduk. Büyük bir takım halinde sorunlara derman olacak projeleri hazırladık. Tutamayacağımız sözleri vermedik, verdiğimiz sözleri tutmaya ise yemin ettik. Bunun için halkımızla, muhtarlarımızla, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile el ele, gönül gönüle bir çalışma seferberliği başlatacağız. Siyaset ile bürokrasi halkın hizmetinde buluşacaktır” diye konuştu.

Bize inananların güvenini sarsmayacağız

İnsanları ayrışmak ve kutuplaşmak yerine birleşmeye davet eden Dr. Arslan, “İnsanlarımızı ayrışmaya, kutuplaşmaya değil birleşmeye davet ediyoruz. Biz geçmişte gördüğümüz hoşgörü ortamını bugün de, yarın da yaşatmak ve şehri güzelleştirirken modern çağın gereklerine uygun hale getirmek, yıllardır atıl bırakılmış bir kentten Türkiye’ye ve Dünya’ya örnek olabilecek bir Adapazarı’na dönüşebilmek için gecemizi, gündüzümüze katmaya hazırız. Bize inananların güvenini sarsmayacağımızdan emin olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yenikent bölgesi, ölü kent halinden çıkartılacak

Yenikent bölgesinin ölü kent halinden çıkartılacağına vurgu yapan Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, “İçerisinde barınan insanların ölü kent diye adlandırdığı şehrin Kuzey Mahallelerinin bir an önce diri kent haline gelebilmesi için yapılması gereken tüm projeleri halkımız ile paylaştık. Artık o mahalleler; sokak köpeği sorunu olmayan, ulaşım sorunu olmayan, çöp sorunu olmayan, sosyal hayatı canlanmış, çocukların ve gençlerin olduğu kadar kadınlarımız ile yaşlılarımızın da beklentilerini karşılayan emin ve bayındır bir hale dönecektir” ifadelerini kullandı.

Belediyeler ticaret hane değil, hizmet mekanizması olacak

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, “İmarı tamamlanmamış mahallelerin, imar sorunu çözerken halk ile beraber hareket edeceğiz. Temel düşüncemiz belediyenin bir ticaret hane değil, bir hizmet mekanizması olması gerektiği şeklindedir” dedi.

Adapazarı tarihi kimliğine kavuşturulacak

Şehrin, Doğu Marmara’nın ticaret merkezi haline döneceğini de belirten Arslan, “Adapazarı, tarihi kimliğine kavuşturulacak tekrar Doğu Marmara’nın ticaret merkezi haline dönecektir. Tarıma, hayvancılığa, sanata önem verilecek ve şehrimizin marka haline dönüşecek etkinlikleri tanımlanacaktır. Tüm bunlar insanımızın; dil, din, ırk, mezhep ve parti ayrımı gözetmeksizin hizmetlerine sunulacaktır. Amacımız insanların Adapazarlı olması değil, Adapazarlılık ruhunu taşımasını sağlamaktır” diye konuştu.