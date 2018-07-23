DP'den Meral Akşener açıklaması

Afyonkarahisar'da bulunan DP Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Adnan Şenel'i ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ziyaret sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultay kararı alıp, "Genel başkanlığa aday olmayacağını" açıklamasının hatırlatılması üzerine, Genel Başkanı Akşener ile parti yetkililerinin, bu konuda gerekli açıklamaları yaptığını söyledi.

"GÖREVİ BIRAKMAYACAĞINI BÜTÜN KALBİMLE İNANIYORUM"

Gültekin Uysal, "Bütün değerlendirmeler yapılır ve çizgiler içerisinde partiler genel kurullarını yapar. Ben sayın Meral Akşener'in görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum. Kendi düşüncem olarak da bırakmaması gerektiğini ifade etmek isterim."