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DP'den Meral Akşener açıklaması

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti'deki Meral Akşener, karmaşasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uysal, "Ben Meral Akşener'in görevi bırakmayacağına inanıyorum" dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:10
DP'den Meral Akşener açıklaması

Afyonkarahisar'da bulunan DP Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Adnan Şenel'i ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ziyaret sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultay kararı alıp, "Genel başkanlığa aday olmayacağını" açıklamasının hatırlatılması üzerine, Genel Başkanı Akşener ile parti yetkililerinin, bu konuda gerekli açıklamaları yaptığını söyledi.

"GÖREVİ BIRAKMAYACAĞINI BÜTÜN KALBİMLE İNANIYORUM"

Gültekin Uysal, "Bütün değerlendirmeler yapılır ve çizgiler içerisinde partiler genel kurullarını yapar. Ben sayın Meral Akşener'in görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum. Kendi düşüncem olarak da bırakmaması gerektiğini ifade etmek isterim."

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:10
  1. Afyon
  2. İYİ Parti
  3. Meral Akşener
  4. Gültekin Uysal
  5. DP
  6. Saadet Partisi

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  • milletmillet20 dk önce
    Olurmu hiç tabiki bırakacak yaşlı kadın yenilmiş Başkan olmasına imkan yok seçime 5 yıl var ömrünün sonuna kadar gücün karşısında lannetli birisi olarak yaşanırmı hiç O akıllıdır bırakacakki iktidar yani Reisimiz onu affetsin Bir iki şirinlik yapar olur biter
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