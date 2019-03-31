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DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar’da kullandı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, oyunu memleketi Afyonkarahisar’da kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 16:38
DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar’da kullandı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, oyunu memleketi Afyonkarahisar’da kullandı.


DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, oyunu Afyonkarahisar’da kullandı. Eşi Hatice Uysal ve partililerle birlikte Selçuklu İlkokuluna gelen Genel Başkan Uysal, oyunu 1021 nolu sandıkta kullandı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Uysal, oy kullanmak için eşi Hatice Uysal ile birlikte sıraya geçti. Sıranın kendisine gelmesinin ardından kimliğini ve seçmen kağıdını sandık görevlisine veren Uysal, oy kabinine geçerek pusulayı zarfa koydu. Daha sonra Uysal, zarfı oy sandığına atarak oy kullanma işlemini tamamladı.


Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Uysal, 16 Nisan referandumu, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinin adeta birbirini tamamlayan siyasi iklim içerisinde geçtiğini belirtti. Uysal, şöyle konuştu: "Ülkenin derinden yaşanan tartışmaları ve krizleri var. İstesek de istemesek de can alıcı ve can yakıcı pek çok meselesi var. Bu yerel seçim gündeminde en azından bizler DP olarak milletimizin öncelikli meselelerini her kürsüde konuşmaya gayret gösterdik. Pozitif bir seçimden ziyade hakim siyasi anlayış ve kültürle, birbirini itham üzerine, hakaret ve küfre varırcasına yüksek gerilim hattında birtakım sözleri duyduk. Vatandaşlarımızın haber alma hürriyetlerinden başlayarak, aklı ve vicdanıyla oyunu kullanması yönündeki engellerin kaldırılması adına mücadele veriyoruz."


Türkiye’de seçimlerin gerçekleştiriliyor olmasının içerisinde bulunulan şartlar ve demokrasi adına önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Uysal, "Yerelde değişen hüviyetleri itibarıyla yerel yöneticilerin de artık belediye kanunlarında tarif edilen mahalli idarelerle ilgili önderlik etmekle birlikte, her manada insani, sosyal ve toplumsal hayatta da önemli vazifeleri var. Bu manada insanlarımız yerel seçimi hem vicdanıyla hem de elindeki kantarıyla değerlendirecektir. Sonuçta halkımız bir karar verecek ve hep beraber saygı duyacağız. Yerel seçimlerin tüm Türkiye’mize ve Afyonkarahisar’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.


Uysal’a oy kullanırken eşi Hatice Uysal’ın yanı sıra DP İl Başkanı Gürcan Şensoy, İl Genel Meclis üyesi adayı Zafer Murat Çakır ve partililer eşlik etti.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:38
  1. kültür

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