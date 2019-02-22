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DP Bilecik Belediye Başkan adayı Balta, CHP’ye ateş püskürdü

Demokrat Parti (DP) Bilecik Belediye Başkan adayı Sezai Balta, Bilecik’te CHP ile ittifak yapmak için çok çabaladıklarını anlatarak, "Bir yastık yorgan alarak kapılarında yatmadığımız kaldı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:07
DP Bilecik Belediye Başkan adayı Balta, CHP’ye ateş püskürdü

Demokrat Parti (DP) Bilecik Belediye Başkan adayı Sezai Balta, Bilecik’te CHP ile ittifak yapmak için çok çabaladıklarını anlatarak, "Bir yastık yorgan alarak kapılarında yatmadığımız kaldı. O dönem ne mesajlarımıza cevap veren ne de telefonumuzu açanlar aday çıkardıktan sonra üst üste arıyorlar, telefonlar susmuyor" dedi.


DP Bilecik Belediye Başkan adayı Sezai Balta, Bilecik’te partilerinin aday çıkarmayacağını CHP ile ittifak yapmak için çok kes görüşmeler yapıldığı ve kendilerine listelerin teslim tarihinden son iki güne kadar dönüş yapmadıklarını söyledi. Bu ittifak sürecini bile yönetemeyen bir heyet belediyeyi nasıl yönetecek sorusunu soran Balta, "CHP’liler bile milletvekilleri Yaşar Tüzün’ün seçimi kazanmak istemediğini söylüyor. CHP’nin bu kafayla seçim kazanması çok zor. Daha çok 50 yıl bu ülkeyi yönetemezler. Hatayı Türk toplumunda değil kendilerinde aramalılar" dedi.



"CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, beni ne aradı ne sordu"


4 ay öncesinden bu ittifak için adımlar atmaya başladıklarını anlatan Balta, "31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’ne DP olarak tüm Türkiye’de genel merkezimiz bağımsız olarak seçime girme kararı aldı. Bizler 73 yıllık bir partinin temsilcileriyiz. Ben ve arkadaşlarım Bilecik’in özel şartlarından dolayı ve kamuoyunda oluşan beklentilerden dolayı bu seçime dirsek teması anlamında CHP’ye destek verme durumunda hissettik. Ben 4 ay önce CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün beyi telefonla aradım olayı anlattım. Kendisi de ‘Şu anda benim misafirlerim var size dönüş yapacağım’ dedi. Aradan 4 ay geçti ondan sonra Yaşar Bey bu konu ile ilgili beni ne aradı ne sordu" ifadelerini kullandı.



"Aday çıkarmayı düşünmüyorduk, böyle davranınca CHP aday çıkardık"


Balta, partilerinin 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için kent merkezinden aday çıkarmayı düşünmediklerini anlatarak, "CHP ile belediye meclis listeleri için görüşmelerimiz oldu. Kendilerine yönetim olarak aldığımız karar neticesinde isim sunduk ama verdiğimiz ismin uygun olmadığını söylediler. Yaşar Tüzün ve CHP yöneticileri ile diyalog kurmakta zorlandık. Telefonlarımıza bakmadılar, mesajlarımıza geri dönmediler. Bizde kendimiz aday çıkardık şimdi telefonlarımız susmuyor. Yaşar Tüzün bana ’bu işten vazgeçin hatta genel başkanınızı arayayım’ dedi ama bu sonuç zaten onun ciddiyetsizliğinin bir sebebi olarak bu noktaya geldi" şeklinde konuştu.



"Bize suç atıyorlar"


Balta son olarak seçime CHP’nin kendilerini AK Parti’nin soktuğu dedikoduları yaptıklarını anlatarak, "Şimdi bizi AK Parti’nin seçime soktuğuyla ilgili suçlamalarda bulunuyorlar. Biz kendi idaremiz ile birlikte aday çıkardık. Tabi biz aday çıkarınca işlerine gelmedi. Şimdi çamur at izi kalsın mantığı ile bizleri kötülüyorlar. Bilecik’te seçimin AK Parti, CHP ve DP arasında geçecek ve bizlerde iyi bir oy alacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:07
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