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Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları

- Organizasyona 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihlerinde Antalya ev sahipliği yapacak- Oyunlara yaklaşık 100 ülkeden bin 500 sporcunun katılması bekleniyor- Dünya Down Sendromlular Federasyonu Başkanı Geoff Smedley: "Organizasyon için eğer tüm dünya buraya geliyorsa, bu Türkiye'nin ne kadar güçlü ve güvenilir bir ülke olduğunu gösterir"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:14
Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları


ANTALYA (AA) - Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'nın ikincisi 2020 yılında Antalya'da gerçekleştirilecek.

Dünya Down Sendromlular Federasyonu Başkanı Geoff Smedley'nin katılımıyla Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında tanıtılan ve "Down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları" olarak adlandırılan organizasyonun, 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Oyunlara yaklaşık 100 ülkeden bin 500 sporcunun katılmasının beklendiği aktarıldı.

Geoff Smedley, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, ilkini 2016 yılında İtalya'da düzenledikleri oyunların ikincisi için Türkiye'de Antalya'yı seçtiklerini ifade etti.

Organizasyonun, atletizm, yüzme, cimnastik, masa tenisi, judo, basketbol, futbol, voleybol gibi branşlarda down sendromlu sporcuların mücadelesine sahne olacağını belirten Smedley, "Organizasyon için eğer tüm dünya buraya geliyorsa, bu Türkiye'nin ne kadar güçlü ve güvenilir bir ülke olduğunu gösterir. Türkiye tarihinde de belki ilk kez bu kadar büyük bir engelliler organizasyonu gerçekleştirilmiş olacak." diye konuştu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Antalya'daki oyunların, Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edildiğini vurguladı. Engellilerin spor yapması için sağladığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini dile getiren Aydın, organizasyonun düzenlendiği tarihte dünyanın gözünün Türkiye ve Antalya'ya çevrileceğine işaret etti.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da down sendromlu sporcuların yarışacağı büyük bir organizasyonda ev sahibi olmanın heyecanının yaşadıklarını dile getirdi.

Dünyanın en önemli destinasyonları arasından gösterilen Antalya'nın güvenli bir turizm şehri olduğunu vurgulayan Hacıcaferoğlu, "Bu organizasyonların kentimize, spor turizmi anlamında da çok önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.


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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:14
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