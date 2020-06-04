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Aktüel

Down sendromlu Ümit'in polislik hayali gerçek oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:38:53 -
Down sendromlu Ümit'in polislik hayali gerçek oldu

ANKARA (AA) - Başkentte ilik kanseri tedavisi gören down sendromlu 17 yaşındaki Ümit Öğlü'nün polis olma hayali gerçeğe dönüştü.

Gazi Üniversitesi Hastanesinde ilik kanseri tedavisi gören down sendromlu Öğlü, küçük yaştan itibaren polis olmak istediğini belirterek ailesine hastaneden eve polis arabasıyla gitmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine, Saliha ve Ali Öğlü çifti, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak durumu anlattı.

Down sendromlu gencin hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ümit'i polis aracıyla gezdirdikten sonra evine bıraktı.

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