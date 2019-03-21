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Down sendromlu çocuklar klasik otomobille tur attı

Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle Avcılar’daki çocuklar, en eskisi 1960 model olan 30 Volkswagen otomobille dolaştırılırken, farklı bir gün yaşamaları ve toplumsal farkındalık yaratılması amaçlandı.

21 Mart 2019 Perşembe 18:37
Down sendromlu çocuklar klasik otomobille tur attı

Birleşmiş Milletler’in 2011 yılında aldığı kararla ilan edilen ‘Dünya Down Sendromu Günü’ nedeniyle Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü,özel bir üniversite ve Volkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneği işbirliği yaparak, Borusan Oto Zehra-Nurhan Kocabıyık Ortaokulu’nda farklı bir etkinlik düzenledi.

İl Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Ömer Avcı’nın da katıldığı etkinlikte 2’si minibüs olmak üzere 30 Volkswagen araç okul bahçesinde toplanırken, üniversite öğrencileri bunları balon ve kurdela ile süsledi. Volkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneği Başkanı Cenk Hızdil, bu etkinliğe katılmayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini çağrı alınca seve seve geldiklerini söyledi. Hızdil, “Araçlarımızı çocuklar çok seviyor. Yolda bile görünce durup el sallıyorlar. Bu yavrularımızı dolaştırarak, farklı bir gün yaşatmak istedik" dedi.

Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ile İstanbul İl Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Ömer Avcı, her biri birer melek olan Down Sendromlu öğrencilerin karşılıksız sevdiğini, sadece sevilmeyi hak ettiklerini anlattı.

Süslenen araçlarla Avcılar’da polis eskortluğunda tur atan Down Sendromlu çocuklara birer mini otomobil hediye edilirken, konvoyu gören çok sayıda kişi el sallayarak ve fotoğraf çekerek 'Özel çocuklara' sevgi gösterdi. Down sendromlu çocuklar için okulda konserin de yer aldığı gösteriler düzenlendi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:37
  1. İstanbul
  2. Dünya Down Sendromu Günü
  3. Down Sendromlu Çocuklar
  4. klasik otomobiller
  5. Volkswagen Kaplumbağa arabası

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