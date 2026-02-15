Down sendromlu çocuğa otomobil çarptı

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki down sendromlu çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki down sendromlu S.S. yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat dün 16.30 sıralarında Nenehatun Mahallesi Evren Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan down sendromlu S.S.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan S.S. yaralandı. Sürücü, otomobilden inip S.S.’nin yanına giderken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından S.S., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

