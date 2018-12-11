0553 313 94 23

Dövizle askerlik başvuruları başladı

Milli Savunma Bakanlığınca, dövizle askerlik başvurularının başladığı açıklandı.

11 Aralık 2018 Salı 10:29
Dövizle askerlik başvuruları başladı

Milli Savunma Bakanlığı, dövizle askerlik uygulaması kapsamında, uzaktan eğitimle ilgili internet sitesinin hizmete açıldığını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan "uzaktan eğitim" ile ilgili internet sitesinin hizmete açıldığı belirtildi.

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacakların, https://dovizle.msb.gov.tr adresinden, "Milli Savunma Bakanlığı Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitim Portalı" internet sitesine giriş yapabileceği bildirilen açıklamada, "Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlü vatandaşlarımız, kanunda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluk veya büyükelçiliklere müracaat ederek, dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacaklardır." ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:29
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. dövizle askerlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları
    1. Avrupa borsaları
    2. "Adil Öksüz güvenli bir yere..
    3. Karatenin siyah kuşaklı ailesi
    4. Sezonun ilk yarılarına Medipol..
    5. ANALİZ - Endülüs’te Vox
    6. "İnşaat malzemeleri ihracatında 30..
    7. Müdür okulda "kuş parkı" oluşturdu
    8. Dünyanın siber güvenlik uzmanları..
    9. Van'da uyuşturucu operasyonu
    10. Galatasaray'ın rakibi MBA Moskova
    11. Erdoğan: 15'inci zaferimizi 31 Mart’ta..
    12. Adliye personeline yönelik "ardışık..
    13. Anayasa Mahkemesi'nden flaş başörtüsü..
    14. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    15. Anayasa Mahkemesinden başörtüsü kararı
    16. Danıştayın başörtüsüne vize veren..
    17. Milli forma için yılmadan çalıştı
    18. ÖSYM'den KPSS duyurusu! Son tarih 20..
    19. İşsizlik ödeneği sorununu KDK çözdü
    20. İnanılmaz sağlık skandalı! Böbreğinde..
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!