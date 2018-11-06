Döviz mevduatları 91 milyar lira eridi

Yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin eylül döneminde bir önceki aya göre döviz tevdiat hesapları 91,3 milyar lira azalarak 1 trilyon 61,8 milyar liraya geriledi. Söz konusu azalışta doların TL karşısında yüzde 7,5 değer kaybetmesi etkili oldu. Eylül ayında altın da talep arttı. Mudilerin kıymetli maden depo hesapları 2 milyar 418 milyon lira artarak 39 milyar 823 milyon liraya ulaştı.