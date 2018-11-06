Döviz mevduatları 91 milyar lira eridi
Doların TL karşısında yüzde 7,5 değer kaybetmesinin etkili olmasıyla Yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin eylül döneminde bir önceki aya göre döviz tevdiat hesapları 91,3 milyar lira azaldı.06 Kasım 2018 Salı 10:44
Yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin eylül döneminde bir önceki aya göre döviz tevdiat hesapları 91,3 milyar lira azalarak 1 trilyon 61,8 milyar liraya geriledi. Söz konusu azalışta doların TL karşısında yüzde 7,5 değer kaybetmesi etkili oldu. Eylül ayında altın da talep arttı. Mudilerin kıymetli maden depo hesapları 2 milyar 418 milyon lira artarak 39 milyar 823 milyon liraya ulaştı.
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