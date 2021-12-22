Döviz kuru düştü, TL düşmanları ortaya çıktı! O banka Euro'sunu TL'ye çevirmek isteyenlere izin vermedi
Alman "Reisebank AG" Bankası, Euro bozup TL almak isteyen müşterilerine çeşitli gerekçelerle izin vermedi.
Yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısından sonraki açıklamaları döviz kurlarında sert düşüşe sebep olurken, TL düşmanları da bir bir ortaya çıktı.
Alman "Reisebank AG" Bankası, Euro bozdurup TL almak isteyen müşterilene izin vermedi.
Banka ilk olarak "bakım yapılıyor" bahanesini öne sürdü. Ardından ise "TL kalmadı." gerekçesi öne sürüldü.