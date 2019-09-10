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Döviz kurları

10 Eylül 2019 Salı 09:33
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,76305,7640
Avro6,36806,3690
Sterlin7,09807,1340
ANKARA
ABD Doları5,73005,7900
Avro6,32006,3900
Sterlin7,03207,1780




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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:33
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları
  4. sterlin

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