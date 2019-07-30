Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,5980 5,5990 Avro 6,2390 6,2400 Sterlin 6,7890 6,8230 ANKARA ABD Doları 5,5500 5,6100 Avro 6,1750 6,2450 Sterlin 6,6840 6,8510

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