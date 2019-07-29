Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6470 5,6480 5,6110 5,6120 Avro 6,2890 6,2900 6,2490 6,2500 Sterlin 7,0060 7,0110 6,8280 6,8620 İsviçre Frangı 5,6410 5,6690 5,6140 5,6420 ANKARA ABD Doları 5,5950 5,6550 5,5600 5,6200 Avro 6,2200 6,2900 6,1750 6,2450 Sterlin 6,8580 7,0340 6,7530 6,9150



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