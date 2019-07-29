Döviz kurları

Döviz kurları29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:18
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,6470
|5,6480
|5,6110
|5,6120
|Avro
|6,2890
|6,2900
|6,2490
|6,2500
|Sterlin
|7,0060
|7,0110
|6,8280
|6,8620
|İsviçre Frangı
|5,6410
|5,6690
|5,6140
|5,6420
|ANKARA
|ABD Doları
|5,5950
|5,6550
|5,5600
|5,6200
|Avro
|6,2200
|6,2900
|6,1750
|6,2450
|Sterlin
|6,8580
|7,0340
|6,7530
|6,9150
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