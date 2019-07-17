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Döviz kurları

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,70805,7090
Avro6,40406,4050
Sterlin7,05307,0880
ANKARA
ABD Doları5,67505,7530
Avro6,35006,4200
Sterlin6,97907,1320


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
  1. Döviz kurları

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