Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABDDoları
5,7100
5,7110
Avro
6,4050
6,4060
Sterlin
7,0660
7,0990
ANKARA
ABDDoları
5,6750
5,7350
Avro
6,3550
6,4250
Sterlin
6,9840
7,1430
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