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Döviz kurları

09 Temmuz 2019 Salı 12:03
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,73105,7320
Avro6,42206,4230
Sterlin7,12007,1560
ANKARA
ABD Doları5,68005,7500
Avro6,36006,4400
Sterlin7,04207,2130


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:03
  1. Döviz kurları

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