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Döviz kurları

05 Temmuz 2019 Cuma 12:02
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,62205,6230
Avro6,33606,3370
Sterlin7,01807,0530
ANKARA
ABD Doları5,57505,6350
Avro6,27506,3450
Sterlin6,95407,1120

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:02
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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