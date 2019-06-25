Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,8180
5,8190
Avro
6,6380
6,6390
Sterlin
7,4030
7,4400
ANKARA
ABD Doları
5,7650
5,8350
Avro
6,5600
6,6400
Sterlin
7,2920
7,4690
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