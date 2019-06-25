Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,8180 5,8190 Avro 6,6380 6,6390 Sterlin 7,4030 7,4400 ANKARA ABD Doları 5,7650 5,8350 Avro 6,5600 6,6400 Sterlin 7,2920 7,4690







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