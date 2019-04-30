Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,9660
5,9670
Avro
6,6910
6,6920
Sterlin
7,6950
7,7340
ANKARA
ABD Doları
5,9250
5,9750
Avro
6,6350
6,6950
Sterlin
7,6320
7,7880
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 12:01
YORUM YAZ