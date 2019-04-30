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Döviz kurları

30 Nisan 2019 Salı 12:01
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,96605,9670
Avro6,69106,6920
Sterlin7,69507,7340
ANKARA
ABD Doları5,92505,9750
Avro6,63506,6950
Sterlin7,63207,7880

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 12:01
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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