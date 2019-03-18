0553 313 94 23

Döviz kurları

18 Mart 2019 Pazartesi 12:06
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,46705,4680
Avro6,20606,2070
Sterlin7,22607,2620
ANKARA
ABD Doları5,44505,4950
Avro6,17006,2300
Sterlin7,16507,3120


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:06
  1. Döviz kurları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunusemre’den 2 mahalleyedaha sosyal tesis
    1. Yunusemre’den 2 mahalleyedaha sosyal..
    2. Bilecik’in en büyük yaşam adası o..
    3. 50 yaşında gözlükten kurtuldu
    4. Şehit ailelerinin duygusal anları
    5. Bilgievi’nden aynı gün 3 etkinlik
    6. Akıncı Üssü davası
    7. Çanakkale Zaferinin 104. yılı kutlandı
    8. Bilecik’te konut satışları azaldı
    9. Şampiyonların okulu GKV Vali Gül ve..
    10. Paralimpik yüzücülerden 32 madalya
    11. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce,..
    12. Azade Ay, “18 Mart 1915 destanın..
    13. Ünlü boks organizatörü Erol Ceylan’ın..
    14. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    15. Özel öğrenciler Çanakkale şehitlerini..
    16. Denizli nüfusunun 109 bin 696’sı yaşlı..
    17. Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl..
    18. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    19. Kara tren, Gaziray’a dönüştü
    20. AKUT Eskişehir’den ’Navigasyon Eğitimi’
    21. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde görev..
    22. FETÖ’nün ’Büyük bölge talebe mesulü’..
    23. Altın fiyatları
    24. Horlama erkeklerde daha sık görülüyor
    25. İngiltere'den Türkiye açıklaması:..
    26. Kadın sanayiciler OSB Başkanı Mustafa..
    27. Manuel terapi ile ağrılara doğal çözüm
    28. Erdoğan Çanakkale’den dünyaya..
    29. Genç, şehit ve gazi aileleri ile..
    30. Aiolis Kent Belleği tarihe ışık tutacak
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!