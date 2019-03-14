Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,4670 5,4680 Avro 6,2020 6,2030 Sterlin 7,2540 7,2900 ANKARA ABD Doları 5,4450 5,4950 Avro 6,1550 6,2150 Sterlin 7,1800 7,3330



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