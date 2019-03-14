Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,4670
5,4680
Avro
6,2020
6,2030
Sterlin
7,2540
7,2900
ANKARA
ABD Doları
5,4450
5,4950
Avro
6,1550
6,2150
Sterlin
7,1800
7,3330
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