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Döviz kurları

11 Mart 2019 Pazartesi 12:04
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,43705,4380
Avro6,11806,1190
Sterlin7,04807,0840
ANKARA
ABD Doları5,41005,4600
Avro6,08006,1400
Sterlin7,00007,1500

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:04
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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