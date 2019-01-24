Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,2780
5,2790
Avro
6,0100
6,0110
Sterlin
6,8710
6,9060
ANKARA
ABD Doları
5,2600
5,3100
Avro
5,9700
6,0300
Sterlin
6,8110
6,9520
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