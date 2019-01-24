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Döviz kurları

24 Ocak 2019 Perşembe 09:34
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞ
ABD Doları5,28705,2880
Avro6,03106,0320
Sterlin6,89506,9300
ANKARA
ABD Doları5,26505,3150
Avro5,98506,0450
Sterlin6,82706,9750


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 09:34
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