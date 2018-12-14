Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3350 5,3360 5,3920 5,3930 Avro 6,0690 6,0700 6,0830 6,0840 Sterlin 6,7430 6,7770 6,7440 6,7770 İsviçre Frangı 5,3600 5,3860 5,3600 5,3860 ANKARA ABD Doları 5,3150 5,3650 5,3600 5,4200 Avro 6,0200 6,0800 6,0400 6,1100 Sterlin 6,6740 6,8240





6,7100 6,8600



