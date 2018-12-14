Döviz kurları

Döviz kurları14 Aralık 2018 Cuma 17:16
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3350
|5,3360
|5,3920
|5,3930
|Avro
|6,0690
|6,0700
|6,0830
|6,0840
|Sterlin
|6,7430
|6,7770
|6,7440
|6,7770
|İsviçre Frangı
|5,3600
|5,3860
|5,3600
|5,3860
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3150
|5,3650
|5,3600
|5,4200
|Avro
|6,0200
|6,0800
|6,0400
|6,1100
|Sterlin
|6,6740
|6,8240
|6,7100
|6,8600
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