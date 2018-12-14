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Döviz kurları

14 Aralık 2018 Cuma 17:16
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,3350 5,3360 5,39205,3930
Avro6,0690 6,0700 6,08306,0840
Sterlin6,7430 6,7770 6,74406,7770
İsviçre Frangı5,3600 5,3860 5,36005,3860
ANKARA
ABD Doları5,3150 5,3650 5,36005,4200
Avro6,0200 6,0800 6,04006,1100
Sterlin6,67406,8240


6,71006,8600


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:16
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