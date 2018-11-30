Döviz kurları

Döviz kurları30 Kasım 2018 Cuma 17:05
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,1610
|5,1620
|5,1810
|5,1820
|Avro
|5,8820
|5,8830
|5,8880
|5,8890
|Sterlin
|6,5680
|6,6050
|6,5570
|6,5890
|İsviçre Frangı
|5,1670
|5,1970
|5,1490
|5,1750
|ANKARA
|ABD Doları
|5,1300
|5,1800
|5,1350
|5,1900
|Avro
|5,8400
|5,9000
|5,8350
|5,9000
|Sterlin
|6,4940
|6,6420
|6,5080
|6,6520
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