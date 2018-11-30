Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,1610 5,1620 5,1810 5,1820 Avro 5,8820 5,8830 5,8880 5,8890 Sterlin 6,5680 6,6050 6,5570 6,5890 İsviçre Frangı 5,1670 5,1970 5,1490 5,1750 ANKARA ABD Doları 5,1300 5,1800 5,1350 5,1900 Avro 5,8400 5,9000 5,8350 5,9000 Sterlin 6,4940 6,6420 6,5080 6,6520