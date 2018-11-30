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Döviz kurları

30 Kasım 2018 Cuma 17:05
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,1610 5,1620 5,18105,1820
Avro5,8820 5,8830 5,88805,8890
Sterlin6,5680 6,6050 6,55706,5890
İsviçre Frangı5,1670 5,1970 5,14905,1750
ANKARA
ABD Doları5,1300 5,1800 5,13505,1900
Avro5,8400 5,9000 5,83505,9000
Sterlin6,4940 6,6420 6,50806,6520

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 17:05
  1. döviz
  2. piysalar

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