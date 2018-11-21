Döviz kurları

Döviz kurları21 Kasım 2018 Çarşamba 17:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3640
|5,3650
|5,3170
|5,3180
|Avro
|6,1240
|6,1250
|6,0660
|6,0670
|Sterlin
|6,8620
|6,8970
|6,7830
|6,8170
|İsviçre Frangı
|5,3860
|5,4130
|5,3360
|5,3630
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3300
|5,3800
|5,2950
|5,3450
|Avro
|6,0800
|6,1400
|6,0350
|6,0950
|Sterlin
|6,8020
|6,9470
|6,7500
|6,9000
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