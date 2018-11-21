Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3640 5,3650 5,3170 5,3180 Avro 6,1240 6,1250 6,0660 6,0670 Sterlin 6,8620 6,8970 6,7830 6,8170 İsviçre Frangı 5,3860 5,4130 5,3360 5,3630 ANKARA ABD Doları 5,3300 5,3800 5,2950 5,3450 Avro 6,0800 6,1400 6,0350 6,0950 Sterlin 6,8020 6,9470 6,7500 6,9000



