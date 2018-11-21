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Döviz kurları

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:07
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,36405,36505,31705,3180
Avro6,12406,12506,06606,0670
Sterlin6,86206,89706,78306,8170
İsviçre Frangı5,38605,41305,33605,3630
ANKARA
ABD Doları5,33005,38005,29505,3450
Avro6,08006,14006,03506,0950
Sterlin6,80206,94706,75006,9000


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:07
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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