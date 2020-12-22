  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:16:49 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


PAZARTESİ
SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,67407,67507,63207,6330
Avro 9,37809,37909,33409,3350
Sterlin 10,205010,256010,208010,2590
İsviçre Frangı 8,64008,68408,60408,6470
ANKARA



ABD Doları 7,64407,72407,60207,6820
Avro 9,33809,41809,29409,3740
Sterlin 10,145010,355010,148010,3580

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdel Bari Atwan: Pakistan ile o ülke arasında ittifak çöktü
Dünya

Abdel Bari Atwan: Pakistan ile o ülke arasında ittifak çöktü

Filistinli ünlü gazeteci Abdel Bari Atwan, Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakın tamamen çöktüğünü yazdı.
S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek
Gündem

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek

Türkiye’nin yerli/milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER ile ilgili dikkat çeken bir analize imza atıldı.
Özkan Sümer kimdir? Özkan Sümer hayatı
Biyografi

Özkan Sümer kimdir? Özkan Sümer hayatı

Özkan Sümer neden vefat etti? Trabzonspor'un eski başkanı Özkan Sümer yaşamını yitirdi. Bordo-mavili kulüpte futbolculuk, teknik direktörlük..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay