Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,6740
|7,6750
|7,6320
|7,6330
|Avro
|9,3780
|9,3790
|9,3340
|9,3350
|Sterlin
|10,2050
|10,2560
|10,2080
|10,2590
|İsviçre Frangı
|8,6400
|8,6840
|8,6040
|8,6470
|ANKARA
|ABD Doları
|7,6440
|7,7240
|7,6020
|7,6820
|Avro
|9,3380
|9,4180
|9,2940
|9,3740
|Sterlin
|10,1450
|10,3550
|10,1480
|10,3580