Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,7880
|7,7890
|7,8430
|7,8440
|Avro
|9,4630
|9,4640
|9,5210
|9,5220
|Sterlin
|10,4970
|10,5500
|10,4260
|10,4770
|İsviçre Frangı
|8,7430
|8,7870
|8,7880
|8,8320
|ANKARA
|ABD Doları
|7,7580
|7,8380
|7,8130
|7,8930
|Avro
|9,4230
|9,5030
|9,4810
|9,5610
|Sterlin
|10,4370
|10,6470
|10,3660
|10,5760