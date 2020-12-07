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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:16:10 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


CUMA
PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,78807,78907,84307,8440
Avro 9,46309,46409,52109,5220
Sterlin 10,497010,550010,426010,4770
İsviçre Frangı 8,74308,78708,78808,8320
ANKARA



ABD Doları 7,75807,83807,81307,8930
Avro 9,42309,50309,48109,5610
Sterlin 10,437010,647010,366010,5760


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