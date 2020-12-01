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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-01 17:22:24 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


PAZARTESİ
SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,79407,79507,84707,8480
Avro 9,35109,35209,40809,4090
Sterlin 10,396010,448010,469010,5220
İsviçre Frangı 8,59808,64108,67408,7170
ANKARA



ABD Doları 7,76407,84407,81707,8970
Avro 9,31109,39109,36809,4480
Sterlin 10,336010,546010,409010,6190
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