Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,7940
|7,7950
|7,8470
|7,8480
|Avro
|9,3510
|9,3520
|9,4080
|9,4090
|Sterlin
|10,3960
|10,4480
|10,4690
|10,5220
|İsviçre Frangı
|8,5980
|8,6410
|8,6740
|8,7170
|ANKARA
|ABD Doları
|7,7640
|7,8440
|7,8170
|7,8970
|Avro
|9,3110
|9,3910
|9,3680
|9,4480
|Sterlin
|10,3360
|10,5460
|10,4090
|10,6190