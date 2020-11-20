Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,5960
|7,5970
|7,6340
|7,6350
|Avro
|8,9790
|8,9800
|9,0670
|9,0680
|Sterlin
|10,0250
|10,0750
|10,1500
|10,2010
|İsviçre Frangı
|8,3120
|8,3540
|8,3960
|8,4380
|ANKARA
|ABD Doları
|7,5660
|7,6460
|7,6040
|7,6840
|Avro
|8,9390
|9,0190
|9,0270
|9,1070
|Sterlin
|9,9650
|10,1750
|10,0900
|10,3000