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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:21:58 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


PAZARTESİ
SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,72807,72907,75507,7560
Avro 9,13909,14009,21109,2120
Sterlin 10,188010,239010,276010,3270
İsviçre Frangı 8,45208,49408,52708,5700
ANKARA



ABD Doları 7,69807,77807,72507,8050
Avro 9,09909,17909,17109,2510
Sterlin 10,128010,338010,216010,4260
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