Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,7280
|7,7290
|7,7550
|7,7560
|Avro
|9,1390
|9,1400
|9,2110
|9,2120
|Sterlin
|10,1880
|10,2390
|10,2760
|10,3270
|İsviçre Frangı
|8,4520
|8,4940
|8,5270
|8,5700
|ANKARA
|ABD Doları
|7,6980
|7,7780
|7,7250
|7,8050
|Avro
|9,0990
|9,1790
|9,1710
|9,2510
|Sterlin
|10,1280
|10,3380
|10,2160
|10,4260