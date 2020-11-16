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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:08:44 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


CUMA
PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,69107,69207,72807,7290
Avro 9,08809,08909,13909,1400
Sterlin 10,113010,163010,188010,2390
İsviçre Frangı 8,40508,44708,45208,4940
ANKARA

ABD Doları 7,66107,74107,69807,7780
Avro 9,04809,12809,09909,1790
Sterlin 10,053010,263010,128010,3380
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