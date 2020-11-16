Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,6910
|7,6920
|7,7280
|7,7290
|Avro
|9,0880
|9,0890
|9,1390
|9,1400
|Sterlin
|10,1130
|10,1630
|10,1880
|10,2390
|İsviçre Frangı
|8,4050
|8,4470
|8,4520
|8,4940
|ANKARA
|ABD Doları
|7,6610
|7,7410
|7,6980
|7,7780
|Avro
|9,0480
|9,1280
|9,0990
|9,1790
|Sterlin
|10,0530
|10,2630
|10,1280
|10,3380