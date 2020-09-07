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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-07 17:10:18 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,45407,4550 7,4630 7,4640
Avro 8,79008,7910 8,8230 8,8240
Sterlin 9,83109,8800 9,7940 9,8430
İsviçre Frangı 8,13808,1790 8,1270 8,1670
ANKARA
ABD Doları 7,42407,5040 7,4330 7,5130
Avro 8,75008,8300 8,7830 8,8630
Sterlin 9,77109,9810

 9,7340 9,9440

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