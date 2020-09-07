Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,4540
|7,4550
|7,4630
|7,4640
|Avro
|8,7900
|8,7910
|8,8230
|8,8240
|Sterlin
|9,8310
|9,8800
|9,7940
|9,8430
|İsviçre Frangı
|8,1380
|8,1790
|8,1270
|8,1670
|ANKARA
|ABD Doları
|7,4240
|7,5040
|7,4330
|7,5130
|Avro
|8,7500
|8,8300
|8,7830
|8,8630
|Sterlin
|9,7710
|9,9810
|9,7340
|9,9440