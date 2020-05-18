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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:13:34 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış AlışSatış
ABD Doları 6,91406,9150 6,8840 6,8850
Avro 7,49307,4940 7,4730 7,4740
Sterlin 8,39608,4380 8,3680 8,4100
İsviçre Frangı 7,10407,1400 7,0760 7,1110
ANKARA
ABD Doları 6,92006,9650 6,8540 6,9040
Avro 7,49507,5500 7,4330 7,5130
Sterlin 8,31708,5290 8,3140 8,4590

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