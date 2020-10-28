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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:03:48 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,1720 8,1730 8,2450 8,2460
Avro 9,6710 9,6720 9,6800 9,6810
Sterlin 10,6320 10,6850 10,6970 10,7510
İsviçre Frangı 8,9920 9,0370 9,0610 9,1070
ANKARA
ABD Doları 8,1420 8,2220 8,2150 8,2950
Avro 9,6310 9,7110 9,6400 9,7200
Sterlin 10,5720 10,7820 10,6370 10,8470


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