Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,1720
|8,1730
|8,2450
|8,2460
|Avro
|9,6710
|9,6720
|9,6800
|9,6810
|Sterlin
|10,6320
|10,6850
|10,6970
|10,7510
|İsviçre Frangı
|8,9920
|9,0370
|9,0610
|9,1070
|ANKARA
|ABD Doları
|8,1420
|8,2220
|8,2150
|8,2950
|Avro
|9,6310
|9,7110
|9,6400
|9,7200
|Sterlin
|10,5720
|10,7820
|10,6370
|10,8470