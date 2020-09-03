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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:16:03 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,3860 7,3870 7,4330 7,4340
Avro 8,7390 8,7400 8,8070 8,8080
Sterlin 9,8320 9,8820 9,8800 9,9310
İsviçre Frangı 8,0970 8,1380 8,1710 8,2120
ANKARA
ABD Doları 7,3560 7,4360 7,4030 7,4830
Avro 8,6990 8,7790 8,7670 8,8470
Sterlin 9,7720 9,9820 9,7700 9,9910

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