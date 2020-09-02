Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3540
|7,3550
|7,3860
|7,3870
|Avro
|8,7850
|8,7860
|8,7390
|8,7400
|Sterlin
|9,8770
|9,9270
|9,8320
|9,8820
|İsviçre Frangı
|8,0980
|8,1380
|8,0970
|8,1380
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3650
|7,3950
|7,3560
|7,4360
|Avro
|8,7600
|8,8000
|8,6990
|8,7790
|Sterlin
|9,7390
|9,9540
|9,7720
|9,9820