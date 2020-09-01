Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3470
|7,3480
|7,3540
|7,3550
|Avro
|8,7660
|8,7670
|8,7850
|8,7860
|Sterlin
|9,7980
|9,8470
|9,8770
|9,9270
|İsviçre Frangı
|8,1350
|8,1760
|8,0980
|8,1380
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3170
|7,3970
|7,3650
|7,3950
|Avro
|8,7260
|8,8060
|8,7600
|8,8000
|Sterlin
|9,7380
|9,9480
|9,7390
|9,9540