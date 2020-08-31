Döviz kurları
2020-08-31 17:12:10 -
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3390
|7,3400
|7,3470
|7,3480
|Avro
|8,7160
|8,7170
|8,7660
|8,7670
|Sterlin
|9,7620
|9,8110
|9,7980
|9,8470
|İsviçre Frangı
|8,1090
|8,1490
|8,1350
|8,1760
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3090
|7,3890
|7,3170
|7,3970
|Avro
|8,6760
|8,7560
|8,7260
|8,8060
|Sterlin
|9,7020
|9,9120
|9,7380
|9,9480