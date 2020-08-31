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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:12:10 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,3390 7,3400 7,3470 7,3480
Avro 8,7160 8,7170 8,7660 8,7670
Sterlin 9,7620 9,8110 9,7980 9,8470
İsviçre Frangı 8,1090 8,1490 8,1350 8,1760
ANKARA
ABD Doları 7,3090 7,3890 7,3170 7,3970
Avro 8,6760 8,7560 8,7260 8,8060
Sterlin 9,7020 9,9120 9,7380 9,9480

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