Döviz kurları
2020-08-24 17:13:33 -
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3440
|7,3450
|7,3670
|7,3680
|Avro
|8,6350
|8,6360
|8,7100
|8,7110
|Sterlin
|9,6430
|9,6920
|9,6820
|9,7300
|İsviçre Frangı
|8,0680
|8,1080
|8,1340
|8,1750
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3140
|7,3940
|7,3370
|7,4170
|Avro
|8,5950
|8,6750
|8,6700
|8,7500
|Sterlin
|9,5830
|9,7930
|9,6220
|9,8320